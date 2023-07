Frans Timmermans lascia l'Ue: 'papà' del ban delle termiche e grande 'nemico' di Salvini

Il vice presidente della Commissione dell'Unione Europea, Frans Timmermans, ha annunciato l'addio all'Ue per candidarsi in Olanda. E' stato uno dei principali sostenitori del Green Deal nonché il “papà” del ban delle auto termiche dal 2035, divenuto ufficialmente legge.

Timmermans, che guiderà in Olanda una coalizione composta dal partito laburista e dai verdi di GroenLinks, lascia un ruolo estremamente importante all'interno delle istituzioni europee, dopo essere stato uno dei grandi protagonisti, nel bene o nel male, della svolta ecologista dell'Ue degli ultimi anni.

A lui si deve il cosiddetto “Fit for 55”, un insieme di misure per rendere il mondo meno inquinato rispetto a quello che è ora, compreso il famoso bando delle auto a benzina e diesel, in favore dell'auto elettrica e degli e-fuel, i carburanti elettrici.

Figura spesso idolatrata dagli ambientalisti, nel contempo è stato oggetto di pesanti critiche da parte di coloro che erano contrari all'abolizione delle auto a combustione interna, a cominciare dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, che in un'intervista dei mesi scorsi disse: “I lavoratori e gli imprenditori dell’automotive non possono essere in mano a un commissario come Timmermans, che è guidato unicamente da ragionamenti ideologici che poco hanno a che fare con lo sviluppo economico e con la sostenibilità ambientale".

Proprio per questo, saputa la notizia dell'addio di Timmermans, Salvini, che ha di recente presentato il nuovo codice della strada, ha di fatto 'esultato', scrivendo sui social: "Non ci mancherà. Quanti danni ha fatto questo signore, contiamo che gli elettori olandesi lo trattino come merita".

Duro anche il commento del ministro del Made in Italya Adolfo Urso, che ha aggiunto: "Qualunque sia la scelta degli elettori, la candidatura di Frans Timmermans alle elezioni in Olanda è comunque una bella notizia per l'Europa, perchè il commissario dovrà prendersi un congedo, speriamo lungo, come prescrive il codice di comportamento. Peraltro, le sue esternazioni erano già da tempo più consone a un candidato politico, che a un commissario europeo".