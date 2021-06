Frank Stephenson giudica i veicoli di Watch Dogs: Legion

Frank Stephenson è famoso per aver dato vita al design della Alfa Romeo 8C Competizione, della Ferrari F430, della Maserati MC 12 o della McLaren MP4-12C. Insomma, stiamo parlando di un creativo di tutto rispetto, che da un po' di tempo a questa parte ha cominciato ad interessarsi del design dei veicoli presenti nei videogiochi.

La sua ultima pubblicazione, condivisa su YouTube nella giornata di ieri, ha voluto soffermarsi su alcune delle vetture presenti in Watch Dogs: Legion cominciando con l'elettrica Bogen Hailkal EV4 Sport. La sua prima impressione sul bolide è che rappresenti un'evoluzione della BMW i8 ibrida di qualche anno fa, anche se per lui ha uno stile già vecchio, con una griglia anteriore completamente inutile vista la natura elettrica. Criticata anche la fiancata, con l'intrusione ingiustificata di una striscia di vetro a tagliare in due le portiere.

Successivamente Stephenson ha osservato da vicino la prorompente Oscuro Ultra 8:"Questa potenzialmente sembra qualcosa che vedremo in strada nel 2030. Se la guardo da vicino ci sono alcuni elementi distintivi che riconosco: sembrano essere basati sulla concept car di Giugiaro." A Stephenson è piaciuto il nuovo linguaggio di design che la macchina apporta, ma non ha pienamente apprezzato la forma dei fari anteriori, ritenuti molto poco plausibili per il 2030.

Degna di nota è sicuramente la Elek Motors Guide:"Mi strappa un sorriso perché sembra un pochino cartoonesca, ma riesco assolutamente a concepire un qualcosa di simile sulle strade nel 2030. Si potrebbero avere difficoltà a capire se sia l'avantreno o il retrotreno ad avvinarsi a te, ma il look bilanciato potrebbe permetterle di muoversi in entrambe le direzioni. Potrebbe essere una soluzione interessante per il futuro, quella delle auto simmetriche."

Nel caso in cui voleste approfondire vi consigliamo di guardare il video in alto nella sua interezza, ma in chiusura non possiamo non citare un'altra interessante analisi del famoso designer: alcuni giorni fa si è espresso circa i migliori design della storia di Alfa Romeo. A proposito di Alfa, pare che la nascita del colosso di nome Stellantis possa comportare grossi investimenti sulla casa automobilistica italiana.