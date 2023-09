Frank Stephenson a bocca aperta: 'La Lamborghini Lanzador è una meraviglia'

Un mese fa circa di questi tempi, Lamborghini svelava al mondo intero la Lanzador, il concept che più si avvicinerebbe alla futura prima storica auto elettrica del glorioso marchio di Sant'Agata Bolognese.

Un'auto fantastica, con un design immediatamente riconoscibile dai clienti Lambo ma anche dai fan e dagli addetti ai lavori. Per il concept il Toro ha puntato su una vettura alta da terra, una due + due che però non nasconde la sua sportività innata, a cominciare dalle sue linee assolutamente spettacolari.

Un vero e proprio gioiello, anzi, “una meraviglia”, come l'ha definita Frank Stephenson. Si tratta di uno dei designer più apprezzati degli ultimi anni, essendo lo stesso il papà di alcune delle auto più belle in circolazione, come ad esempio la Ferrari F430, la Maserati MC12, la Ford Escort Cosworth e la BMW X5, giusto per citare i primi esempi che ci vengono in mente.

Attraverso Youtube ha pubblicato un video, che trovate qui sopra, in cui ha espresso la sua opinione personale sulla futura elettrica di casa Lamborghini. L'unica lamentela sollevata nei confronti del concept è stata quella inerente il cofano, a suo avviso poco “muscoloso” rispetto alla tradizione del marchio.

Per il resto è stata una profusione di complimenti per il lavoro dei disegnatori del Toro che hanno dato vita ad una vettura elettrica esagerata sia fuori quanto dentro. L'abitacolo risulta infatti essere lussuoso e accogliente, ma soprattutto orientato al guidatore, anche se non dimentica di strizzare l'occhio al passeggero.

Inoltre, essendo una vettura dagli ampi spazi, chi si accomoda sulle file posteriori può viaggiare decisamente comodo. Secondo Stephenson la Lanzador: “Incarna l'essenza di Lamborghini”, un esperimento audace dallo stile innovativo e un'encomiabile aerodinamica.

Una vettura assolutamente fantastica quindi la Lanzador, nulla a che vedere con quanto fatto da un automobilista alla sua Lamborghini Urus, trasformata in 6x6 e decisamente orrenda.