Frane e disagi: l'autostrada dei Fiori sconta il pedaggio del 50%

Un autentico flagello per la Liguria, il maltempo ha portato a diverse frane, molte delle quali hanno interessato snodi e arterie importanti. Anche per questo l'A10, la così detta Autostrada dei Fiori, applicherà uno sconto del 50% sul prezzo di pedaggio.

Uno sconto che sarà applicato sulla tratta che va da Finale Ligure a Pietra Ligure, in ambo i sensi. La tariffa agevolata parte oggi, e continuerà fino ad avviso contrario. A spingere per una riduzione dei costi del pedaggio, per far fronte alla situazione di emergenza, sono state le istituzioni locali.

Per colpa delle condizioni meteo proibitive, e delle conseguenti frane che hanno reso inagibili diverse strade, l'autostrada per molti automobilisti è diventata una scelta obbligata. Da qui la richiesta di non rendere questo periodo un salasso per i liguri. Le aree più interessate sono quelle trai comuni di Finale Ligure e Pietra Ligure.

Cessata l'emergenza verrà reintrodotto anche il prezzo pieno ai caselli. Ma attenzione, non si tratta di una riduzione del pedaggio al momento dell'uscita dall'autostrada. Bisognerà conservare lo scontrino di avvenuto pagamento (o lo storico del Telepass), che andrà quindi inviato alla Concessionaria per ottenere il rimborso pari al 50% di quanto pagato.

Le modalità con cui richiedere il rimborso saranno comunicate sul sito dell'Autostradadeifiori.it.