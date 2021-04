In Francia la Volkswagen ID.4 batte la Tesla Model 3 Long Range in autonomia

Se fino a qualche tempo fa Tesla la faceva da padrona in campo elettrico, oggi le cose sono molto cambiate. Soprattutto in ambito SUV/Crossover la battaglia delle autonomie si fa sempre più serrata, e in un recente test francese sembra che la Volkswagen ID.4 abbia battuto la Tesla Model 3.

Stiamo parlando di due modelli di punta del mercato, la ID.4 (che abbiamo già guidato in anteprima) sarà disponibile a breve, la Model 3 invece è stata per anni la più venduta d’America e d’Europa. I confronti fra le due vetture sono già iniziati, con la Volkswagen ID.4 che sembra già aver vinto un round.

Secondo il magazine francese L’Automobile, il nuovo crossover elettrico tedesco percorre fino a 464 km in ambito urbano, fino a 388 su circuito misto. La berlina americana invece, nella sua variante Long Range, non andrebbe oltre i 445 km in città e i 393 km su circuito misto. In autostrada, la ID.4 ha fatto registrare 340 km totali, la Model 3 Long Range 320 km. La ID.4 monta una batteria da 77 kWh nella sua variante top di gamma e costa in Francia 48.360 euro, la Model 3 Long Range ha un accumulatore da 73 kWh e costa invece 52.990 euro (54.990 euro in Italia…).

In generale, secondo i test del magazine la ID.4 sarebbe la prima della classe in autostrada ma non a 360 gradi: in città ad esempio regna la Kia Soul EV con ben 532 km ma soli 265 km in autostrada. Gli stessi km della Hyundai Kona Electric in autostrada, che però raggiunge i 480 km in città.