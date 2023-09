Francia, tassa per le auto superiori ai 1.600 kg: a breve anche nel resto dell'Ue?

Le norme volte a tassare i veicoli ad alto peso si intensificheranno nel 2024 in Francia. Attualmente, i veicoli soggetti a questa tassa sono quelli con un peso superiore a 1.800 kg, con un importo di 10 euro per ogni chilo in eccesso. Tuttavia, sono esclusi da questa tassa i veicoli ibridi plug-in e quelli completamente elettrici.

Nel 2024, la soglia limite per questa tassa scenderà a 1.600 kg, il che influenzerà maggiormente i veicoli ibridi. Ad esempio, la nuova Renault Espace ibrida, nella versione di punta della gamma Iconic, ha un peso a vuoto di 1.633 kg e sarà quindi interessata da questa tassa.

Nel 2024 le ibride plug-in e le elettriche saranno ancora risparmiate. Ma è previsto un altro cambiamento nel 2025, dove gli ibridi plug-in saranno anch'essi soggetti alla penalizzazione sul peso. Ciò dovrebbe accelerare il calo delle vendite dei veicoli molto pesanti (tipicamente a combustione interna), tuttavia molti produttori hanno sviluppato veicoli elettrici con batterie più grandi per avere una migliore autonomia, come, ad esempio, sulla nuova Tiguan.

Per quanto riguarda la penalità basata sulle emissioni di CO2, la soglia di intervento sarà abbassata di 5 grammi, partendo da 118 g/km di CO2. Gli importi delle sanzioni diventano più progressivi, salendo a 60.000 euro rispetto agli attuali 50.000 euro. Che in futuro la soluzione possa essere il nuovo sistema di leasing sociale?