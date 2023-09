La Francia sgambetta la Cina: incentivi auto solo a modelli prodotti in maniera green

È ufficiale: per le auto elettriche cinesi si mette sempre peggio in Europa. Dopo la battaglia annunciata dalla UE, ora anche la Francia vuole mettere i bastoni tra le ruote all’invasione di veicoli asiatici.

Ricapitoliamo velocemente cosa vuole fare l’Unione Europea: poiché il nostro mercato sta per essere invaso da auto elettriche cinesi dal costo aggressivo, l’UE vuole vederci chiaro su come queste auto vengono prodotte. Il dubbio è che i prezzi concorrenziali delle aziende cinesi siano possibili grazie a sussidi e aiuti provenienti in patria dal governo locale, si tratterebbe insomma di una sorta di concorrenza sleale. Ora possiamo parlare della Francia: al di là delle Alpi si sta pensando a una nuova legge che limiti l’erogazione degli incentivi statali solo ad aziende che producono i loro veicoli in maniera davvero green.

Ovviamente ogni auto elettrica è a zero emissioni, è importante però analizzare anche il suo percorso produttivo: se la filiera inquina senza ritegno, è ingiusto assegnare i medesimi incentivi per l’acquisto, o almeno è ciò che si sta pensando in Francia. Tecnicamente non sarebbe una legge redatta esclusivamente contro i prodotti cinesi, riguarderebbe tutte le auto prodotte in maniera poco pulita; nella pratica però sarebbe proprio la Cina a subire il maggiore handicap, poiché buona parte dei produttori del Paese utilizza ancora fonti fossili per la produzione delle auto. Per molte auto orientali potrebbe dunque sparire l'incentivo di 5.000 euro offerto dallo Stato francese sull'acquisto di un nuovo EV, diventando così meno appetibili per il pubblico.

L’esportazione di auto elettriche dalla Cina è in costante aumento, tanto che il Paese è alla ricerca di nuove navi cargo per trasportare sempre più merci. I dati dicono che gli EV esportati dalla Cina all’Unione Europea hanno subito una crescita del 112% nei primi 7 mesi del 2023, del 361% dal 2021. Un tasso di crescita di questo calibro potrebbe davvero diventare insostenibile per l’industria automotive europea, la legge francese potrebbe dare così una boccata d’ossigeno agli automaker del vecchio continente che stanno investendo tempo, energie e denaro per rendere le loro filiere produttive il più green possibile, sfruttando energie rinnovabili e bilanciando le emissioni di CO2 con iniziative collaterali. Pensate possa essere una strada intelligente per mandare un messaggio ai produttori cinesi?