Francia, scatta la patente dai 17 anni: a breve sarà così anche in Italia?

A partire dal primo gennaio 2024 in Francia sarà possibile ottenere la patente già dai 17 anni di età. Se fino all'anno scorso il limite minimo erano i 18 anni, così come avviene ad esempio in Italia, con l'avvento dell'anno nuovo le cose sono decisamente cambiate.

Come riferito dai media francesi il primo ministro Elisabeth Borne aveva promesso lo scorso mese di giugno che sarebbe stato possibile “prendere la patente ai 17 anni e guidare dalla stessa età”. Detto fatto, visto che dalle ore 00:00 dello scorso 1 gennaio è entrato in vigore il decreto legge pubblicato lo scorso 20 dicembre, che stravolge il precedente codice della strada.

Da un secolo, infatti, in Francia si poteva ottenere la patente solo al compimento della maggiore età, ma ora basteranno 17 anni per potersi mettersi al sedile di un'auto e iniziare a guidare. C'è da dire che in Francia era già entrato in vigore un programma speciale, il CAA, che prevedeva la possibilità di guidare a 17 anni ma accompagnati da un adulto. Ora però le cose cambiano del tutto, e si potrà iniziare a guidare da soli fin da quando si hanno 17 anni.

La Francia non è l'unica nazione dove si può guidare l'auto a 17 anni, visto che già in Germania, ma anche nel Regno Unito, in Irlanda, nella Slovacchia e in Islanda, è possibile farlo. Al gruppo delle big europee si è quindi unita anche la Francia e la norma riguarderà quegli 860.677 transalpini che compiranno 17 anni nel 2024 così come segnalato dall'INSEE.

La patente di guida potrebbe essere una priorità per alcuni 17enni soprattutto per via delle carenze nei trasporti pubblici in quelle zone di campagna o rurali, a differenza invece di quanto avviene nelle città, tipicamente più servite.

Ci si domanda se questa norma non possa essere estesa anche ad altri stati dell'Unione Europea, a cominciare dall'Italia, dove l'età minima per poter guidare è 18 anni: sarà abbassata di un anno?

Anche nel nostro Paese i viaggiatori spesso e volentieri si lamentano dei trasporti pubblici fra ritardi, lentezze, scioperi e disservizi vari, di conseguenza non è da escludere che alla fine il governo possa abbassare l'età portandola come in Francia.

Al momento non se ne sta discutendo mentre potrebbe essere rivoluzionato l'esame di guida. Salvini ha spiegato che ne serve uno più pratico e meno teorico, e si potrebbe decidere di intervenire per cambiarlo.

Si sta invece discutendo ai piani alti di Bruxelles della possibilità di introdurre una patente riservata appositamente alla guida dei SUV Premium, essendo più pesanti e di dimensioni maggiori rispetto alle auto standard.