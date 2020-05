In Francia hanno organizzato una messa drive-in: in 500 in automobile

Duecento automobili per quella che è probabilmente stata una delle messe più insolite nella storia del vecchio continente. Succede nella diocesi di Chalons, dove è stata organizzata una messa drive-in per 500 fedeli e con la presenza del vescovo in persona.

In Francia di riaprire le chiese non se ne parla, non per il momento almeno. A quanto pare questo non ferma la creatività delle diocesi. A Chalons-en-Champagne, una località nell’area est rispetto a Parigi, si è scelto di provare una strada insolita: quella del drive-in.

Ma non fatevi ingannare: niente film proiettato sul telo, ad ogni modo. In 500 si sono ritrovati per seguire la messa celebrata dal vescovo della diocesi in persona. Ai credenti era stato chiesto di parcheggiare la propria auto ad una distanza di almeno 1 metro l’una dall’altra.

«Questa non è una scorciatoia, la messa in automobile è una vera messa», ha detto il vescovo di Chalons. «È una vittoria della vita». Per aiutare i fedeli a tenere i finestrini chiusi per tutta la durata della funzione (o quasi) la messa è stata trasmessa alla radio, in modo che fosse chiaramente udibile a tutti, anche a chi non era sul posto.

Quanto al quasi che avete appena letto: i sacerdoti hanno comunque consegnato l'eucaristia, premurandosi di disinfettarsi tra una consegna dell’ostia e l’altra.



Nel frattempo, in America spopolano ben altri tipi di drive-in: stanno tornando i cinema all'aperto.