In Francia la maxi-tassa sulle auto 'inquinanti': 12.500€ se si superano i 174 o 212g/km

L'Assemblea francese ha approvato una modifica al meccanismo di bonus e malus che, rispettivamente, servono ad incentivare l'acquisto di veicoli ad emissioni zero (o ridotte) e penalizzare l'acquisto di quelli con un impatto più elevato. La modifica introduce una tassa vertiginosa sulle auto considerate "più inquinanti".

I deputati dell'Assemblea Nazionale sono arrivate alle nuove regole sopprimendo alcuni emendamenti presentati dal Senato. Così il nuovo meccanismo di bonus e malus prevede ora una griglia rivista, dove le auto di categoria più bassa sono aspramente disincentivate.

Il nuovo testo introduce un malus più alto che prevede una tassa di ben 12.500 euro sull'acquisto delle auto di classe bassa. In pratica, per acquistare un'auto con emissioni sopra ai 174 o 212g/km (a seconda del tipo di veicolo), i francesi devono aggiungere un esborso pari grossomodo al valore di una Lancia Ypsilon nuova.

Una vera e propria super-tassa. Secondo l'opposizione la misura sarebbe frutto di semplice "isteria" e c'è il rischio che si disincentivi completamente l'acquisto di nuove vetture.

Basta farsi un giro sui listini dei principali brand per accorgersi che la super tassa non si applicherebbe esclusivamente sui vecchi rottami più obsoleti. Si tratta di una misura con un impatto enorme sui nuovi modelli. Praticamente qualsiasi auto vagamente sportiva in Francia rischia di diventare improvvisamente proibitiva.

Così l'ex Ministro Eric Woerth: ''I francesi dovrebbero avere ancora diritto all'acquisto di un'auto. Dove andremo a finire?''.