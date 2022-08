Francia controcorrente: prezzi della benzina in forte calo ad inizio Agosto 2022

Mentre anche in Italia stiamo registrando un calo dei prezzi di benzina e diesel, in Francia la situazione è in continuo miglioramento e mostra un trend in calo rispetto a quello con cui hanno dovuto fare i conti gli automobilisti italiani nel corso degli ultimi mesi.

Da inizio Luglio, infatti, Oltralpe i prezzi del carburante sono in continuo calo e secondo il Ministero della Transizione Ecologica Francese nella giornata di ieri un litro di gasolio costava in media 1,8782 Euro, in calo di 5,2 centesimi rispetto ad una settimana fa.

L’SP95, che rappresenta il tipo di benzina più venduto, ha riportato un calo di 7,9 centesimi passando a 1,8448 Euro in meda. La SP95-10 invece ha perso 6,2 centesimi a 1,8082 Euro.

Come osservato da molti, però, il calo è iniziato già a Giugno, quando in Italia i prezzi erano significativamente più elevati rispetto a quelli attuali a causa delle tensioni internazionali legate alla guerra in Ucraina. In Francia in un mese il costo di un litro di SP95 è sceso di 24 centesimi, mentre quello della SP95-E10 di 22 centesimi e del gasolio di 18 centesimi. I prezzi sono tornati ai livelli di Maggio 2022.

In Italia nel frattempo è stato prorogato lo sconto delle accise sulla benzina dal Governo dimissionario di Mario Draghi.