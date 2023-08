Francia come Olanda: '54% si pente dell'auto elettrica'. Colpa delle ricariche

Dopo che in Olanda il 57% di chi ha noleggiato un'auto elettrica si dice certo di cambiare e di tornare ad una termica, anche in Francia non se la stanno passando tanto bene gli EV.

A conferma di tale situazione di incertezza è un sondaggio realizzato dalla startup danese Monta, azienda che gestisce le colonnine di ricarica e presente oltralpe da inizio 2023, pubblicato da YouGov.

Ebbene, il 54 per cento di chi possiede un'auto elettrica, quindi più di uno su due, si dice pentito di aver acquistato un veicolo a zero emissioni. Il problema sta nelle ricariche ma non tanto nel prezzo dell'elettricità quanto nell'aura di “mistero” che aleggia attorno alle stesse.

I proprietari di auto elettriche denunciano infatti una mancanza di trasparenza di informazioni, a cominciare dal prezzo, che varia a seconda dei terminali, con l'autista costretto a scoprire l'importo finale della ricarica solamente a caricamento completato. E' inoltre complicato trovare facilmente la miglior offerta in base al prezzo. Risulta infine essere complesso recarsi alla stazione di ricarica più vantaggiosa se non si dispone di un'applicazione dedicata, se non si è un cliente di un operatore mobile o se non si è in possesso di una determinata marca di auto.

In merito alle tariffe delle colonnine, i francesi si dicono invece soddisfatti, grazie anche allo “scudo” tariffario che è stato introdotto dal governo e che andrà avanti fino alla fine del corrente anno dell'esecutivo; nel dettaglio il 62 per cento degli intervistati non trova i prezzi di mercato iniqui.

La questione dell'opacità è per certi versi un problema anche italiano, visto che, a differenza del possessore di un'auto termica, che deve semplicemente inserire 20, 50 euro o il bancomat e fare benzina fino a che non si ha completato l'operazione, diversa è l'azione del proprietario di un EV, che deve tra l'altro tenere conto di prezzi differenti fra le varie stazioni (come avviene comunque già con il carburante), ma anche di abbonamenti, ricariche veloci, lente e via discorrendo.

Insomma, è senza dubbio più complesso "anticipare" il costo di una ricarica un'elettrica, ma in ogni caso nulla di così particolarmente cervellotico: serve solamente un po' di pratica, come del resto abbiamo fatto guidando le auto a combustione interna.

Per avere un'idea dei costi di ricarica potete consultare comunque la nostra breve guida inerente i prezzi delle colonnine dopo i rincari di Enel X.