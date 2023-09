Dalla Francia all'Austria con la Tesla Model 3: 4.300 km e soli 280 euro di ricariche

Torniamo a parlare di storie di vita reale a bordo di un'auto elettrica. Dopo l'interessante vicenda di un 39enne nostro connazionale che è passato da una Civic a una 500e, risparmiando 800 euro al mese, oggi è la volta di Armand, un francese che ha deciso di intraprendere un viaggio di 4.300 km attraverso l'Europa, Italia compresa.

Partendo dal nord della Francia, precisamente da Courdemanche, ha viaggiato fino all'Austria e alla Repubblica Ceca, passando da Germania, Svizzera, Italia (Milano, Firenze e Venezia), quindi Slovenia e spendendo solamente 280 euro.

Quanto avrebbe speso se avesse avuto un'auto termica tenendo conto che in estate i prezzi del carburante hanno superato i 2 euro al litro? Alla fine ad Armand, il nome dell'automobilista, il viaggio è costato 6,50 euro ogni 100 km in ricariche, una cifra decisamente interessante.

L'auto utilizzata è stata una Tesla Model 3 del 2021, e il viaggio è stato organizzato tramite le app preposte di modo da individuare subito i punti di ricarica più comodi sul percorso. La ricarica è avvenuta quasi sempre ai supercharger Tesla, che in molti Paesi sono aperti a tutte le auto, e quasi sempre sono state trovate le colonnine libere salvo due occasioni in cui la stazione era piena. “Abbiamo visto una o due macchine in attesa – ha raccontato Armand ad Automobile-propre - penso che chi stesse caricando tendesse a restare un po’ più a lungo in una zona dove si poteva pranzare”.

L'automobilista ha ricordato come “Il prezzo Tesla in Europa sia imbattibile” e alla fine, dopo 17 ricariche di cui 13 ai Supercharger, 1 da Shell e uno presso un piccolo operatore, ha speso 280 euro, partendo con l'auto carica. Armand ha spiegato che la Svizzera è la nazione che “se la passa meglio” per quanto riguarda le stazioni di ricarica, ma in ogni caso anche negli altri Paesi non sono state riscontrate grandi difficoltà, Italia compresa.