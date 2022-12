La Francia aiuta i piccoli distributori a costruire colonnine di ricarica: e l'Italia?

Il mondo automotive cambierà profondamente nel giro di 15 anni, e allo stesso modo cambieranno le nostre abitudini e alcuni mestieri, che per prepararsi al futuro dovranno cambiare prospettiva. I benzinai dovranno ad esempio dotarsi di colonnine di ricarica e il Governo Francese è pronto a mettere in campo importanti aiuti per il settore.

La Francia sta dunque introducendo nuovi inventivi per installare colonnine di ricarica e non solo nei centri urbani. Anziché aiutare le grandi corporazioni a creare nuove colonnine, l’Eliseo vuole aiutare direttamente gli attuali distributori di carburante, situati soprattutto al di fuori dei centri urbani e nelle zone rurali.

A partire dallo scorso 16 agosto 2022, sul piatto ci sono circa 10 milioni di euro per co-finanziare i lavori di installazione di nuove colonnine di ricarica presso stazioni di servizio già esistenti, che così potranno prepararsi in maniera adeguata ai cambiamenti del prossimo futuro. Si tratta di un incentivo, lo ripetiamo, che serve ad aiutare i piccoli professionisti, non le grandi corporazioni: per accedere all’aiuto è necessario vendere meno di 2.500 metri cubi di carburante all’anno, potenzialmente dunque sono oltre 4.000 le stazioni di servizio che possono sfruttare l’incentivo in tutta la Francia.

In base alla potenza scelta, 50 kW oppure 150 kW, il Governo Francese finanzierà il 60% oppure il 70% dei lavori. I benzinai possono inoltrare le loro richieste direttamente all’ADEME, l’agenzia francese per l’ambiente e l’energia, che ha aperto le registrazioni dallo scorso 1 dicembre 2022 (la stessa agenzia che vi consiglia di acquistare EV compatti ed efficienti). Oltre alla Francia anche il Regno Unito ha varato aiuti per la costruzione di nuove stazioni di ricarica, mentre non sembra esserci qualcosa di simile nella nuova Legge di Bilancio del Governo Meloni al varo proprio in questi ultimi giorni del 2022. Ricordiamo che l’UE vorrebbe una stazione di ricarica obbligatoria ogni 60 km a partire dallo scorso giugno 2022, i singoli Paesi dovranno dunque lavorare per raggiungere questo obiettivo comune - che è quello di facilitare la vita agli utenti elettrici, in costante crescita.