È francese, è elettrica, si guida con la patente B: è la nuova Rider SR8 da 11 kW

La mobilità elettrica a due ruote si sta evolvendo a grande velocità e non passa giorno che non esca qualche nuovo prodotto, oggi ad esempio vi parliamo della Rider SR8, moto francese che equivale a una 125 cc.

Si tratta di un prodotto davvero interessante poiché, grazie alla sua potenza che si ferma a 11 kW, può essere guidata anche da chi possiede soltanto la patente B (per saperne di più: quale moto elettrica guidare con la patente B o A1?). Tecnicamente, lo abbiamo anticipato sopra, è una simil-125 cc, nonostante questo grazie alla tecnologia elettrica offre 15 CV di potenza (14,7 a esser precisi) ed è decisamente più scattante rispetto a una moto termica di cilindrata simile. Offre infatti 140 Nm di coppia, subito disponibile non appena girate la manopola del “gas”, non c’è bisogno di aspettare che vada a regime il motore.

La Rider SR8 offre anche un pacco batteria da 7,2 kWh, sufficiente per percorrere con una singola carica fino a 120 km - attenti ai consumi però, andare continuamente full gas scaricherà molto prima la batteria. Batteria che non è dotata di alcuna tecnologia Fast Charge, servono infatti 5 ore e mezzo di connessione alla rete presso le colonnine pubbliche oppure 10 ore presso una presa standard di casa. Ma che velocità può raggiungere la SR8? Può toccare i 150 km/h e costa la bellezza di 9.249 euro. È perfetta per chi non vuole investire in una Patente A2/A3, per chi è incuriosito dalla mobilità elettrica ed è alle prime armi con le moto, anche se il prezzo di questi oggetti è ancora proibitivo - soprattutto se si confrontano le contoparti termiche. Sareste curiosi di provarne una?