Una frana blocca il Fréjus e dal 4 settembre chiude il Monte Bianco: è caos al confine

Il mondo dei trasporti è in subbuglio per le notizie che rimbalzano dall’Italia alla Francia e viceversa: in seguito a una frana, il famoso traforo stradale del Fréjus è stato chiuso ai mezzi pesanti, anche il principale percorso alternativo però sta per essere bloccato...

Dopo la frana avvenuta il 27 agosto scorso in Savoia, il passaggio presso il traforo del Fréjus è stato vietato ai mezzi pesanti. Tir ma anche tantissimi altri veicoli sono stati naturalmente deviati verso il tunnel del Monte Bianco, che però il prossimo 4 settembre verrà chiuso per lavori: 15 settimane di stop per interventi di primaria importanza.

Una situazione paradossale che sicuramente andrà a danneggiare le industrie che fra l’Italia e la Francia spostano tonnellate di merci ogni giorno. I principali allarmi arrivano proprio da Confindustria, secondo cui questo “doppio blocco” avrà enormi ricadute anche sul Pil del nostro Paese. Dopo il crollo avvenuto nella valle della Maurienne, in Francia, presso Courmayeur e Chamonix si sono registrate subito 3 ore di coda. Lo stesso si prevede nei giorni a venire, il gestore del tunnel però, Geie-Tmb, non va oltre il 4 settembre con le proiezioni del traffico perché alle 17:00 è prevista la chiusura del passaggio fino al prossimo 18 dicembre.

Anche se i tempi sono strettissimi, è chiaro che qualcosa - nella programmazione dei lavori - potrebbe slittare. Per il momento Geie-Tmb sta aspettando che i gestori del traforo del Fréjus riescano ad avere una valutazione esatta dei danni e degli interventi da fare. Solo dopo questa valutazione la Geie-Tmb penserà - eventualmente - a spostare la data di inizio lavori al Monte Bianco.

È ciò che ha detto Riccardo Rigacci all’ANSA, il direttore gerente del Geie-Tmb. Con il tunnel del Monte Bianco chiuso, il 90% del traffico sarebbe dirottato sul Fréjus, motivo per cui il rischio è di una paralisi quasi totale dei trasporti in quella importante area. Il problema del Monte Bianco non verrebbe inoltre risolto entro dicembre: si prospetta che il traforo possa rimanere chiuso 3-4 mesi all’anno fino al 2041, si prevedono dunque anni di fuoco per il trasporto su gomma fra Italia e Francia...



Sempre a proposito di trasporti: in Italia si avvicina il click day del Bonus Trasporti 2023, previsto per l'1 settembre dalle 8:00.