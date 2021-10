Foxconn presenta il suo primo concept elettrico: 750 km di range e tanta tecnologia

Ormai sono parecchi anni che la taiwanese Hon Hai Technology Group, meglio conosciuta come Foxconn, gravita intorno al mondo automotive. Di recente poi ha fatto un ulteriore passo in tal senso avviando una collaborazione con Stellantis per lo sviluppo di un nuovo sistema di infotainment.

Adesso però il brand si è messo in proprio, e in effetti il video in alto testimonia la presentazione di un concept tutto suo. In occasione dell'Hon Hai Tech Day 2021 di Taipei, Foxconn ha mostrato al mondo ben tre modelli elettrici basati sulla duttile piattaforma MIH: la Model C, la Model E e l'autobus elettrico Model T.

Riguardo le nomenclature potremmo trovarci subito davanti ad un problema. Il marchio "Model E" è stato registrato anni fa da Ford, e in effetti ciò ha portato ad una battaglia legale con Tesla, che avrebbe potuto denominare proprio Model E l'attuale Model 3. Ovviamente per la vettura cinese siamo ancora alla fase di concept, e non è da escludere che la casa cinese faccia un passo indietro nei prossimi mesi.



Venendo al nocciolo della questione, l'obbiettivo di Foxconn è quello di puntare tutto sul diventare "un produttore globale di veicoli di prossima generazione." E' chiaro che non sarà un compito facile (Dyson ha fallito nel suo tentativo, e così tante altre compagnie piccole e grandi), ma l'ingresso sul palco del fondatore di Hon Hai Terry Gou a bordo dell'ammiraglia di lusso Model E può far ben sperare. Oltretutto il piano è spalleggiato da una grande capacità di produzione relativa ai semiconduttori e da una precisione assoluta nell'assemblaggio. Difatti non è un caso se è proprio Foxconn a costruire gli iPhone di Apple.



Partendo dalla Model C, parliamo di un crossover dalla lunghezza di 4,64 metri in grado di offrire un ampio spazio di carico e un range di 700 chilometri. La promessa della casa comprende anche uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e un'efficienza generale eccellente. La Model E dal canto suo si spinge fino ai 750 chilometri di autonomia, va da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e garantisce un comfort di primissima fascia.



In ultimo ci imbattiamo nel Model T: un "autobus urbano elegante" che prova a rendere intelligente il trasporto pubblico. In questo caso una grossa batteria dovrebbe portare ad un range di 400 chilometri, ma la velocità massima è limitata a 120 km/h. Per Foxconn i primi esemplari potrebbero arrivare tra le mani dei clienti entro il prossimo anno, quindi manca davvero poco all'avvio della produzione in serie.