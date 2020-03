Fox Sport trasmette le gare di eSport della NASCAR, record di ascolti

Il motorsport tradizionale è fermo per colpa dell'epidemia? Nessun problema, ci sono comunque le gare di SimRacing. Fox Sport ha deciso di trasmettere l'intera stagione di campionato della NASCAR iRacing Pro Invitational Series, dopo che un primo esperimento aveva portato a degli ottimi ascolti. Punta di svolta per gli eSport?

Con la chiusura di moltissimi campionati, non solo di motorsport ma anche di altre discipline, canali come Fox Sport si ritrovano parecchi slot vuoti da riempire. Di certo non si può vivere di repliche.

Così la scorsa domenica il canale dedicato al mondo dello sport ha deciso di mandare in onda una tappa del NASCAR iRacing Pro Invitational Series, le competizioni di eSport ufficiali del circuito NASCAR. È andata molto bene. Anzi, dire che è andata molto bene è un eufemismo. L'esperimento ha spaccato, segnando numerosi record di ascolti.

Tanto per iniziare, è l'evento sportivo più visto da quando il coronavirus ha frenato pressoché ogni campionato. Secondo le stime ufficiali, la gara di SimRacing è stata vista da 903.000 spettatori, ottenendo il numero impressionante di 1 milione di menzioni su Twitter.

Con questi numeri, la gara virtuale è anche l'evento di eSport più visto della storia — ha battuto quindi le finali di numerosi videogame come Dota 2, BattleCraft 2 e Fortnite.

Con questi numeri è anche l'evento sportivo più visto della scorsa domenica. Insomma, un successone. Motivo per cui Fox Sport ha deciso di trasmettere tutte le altre tappe della competizione.

Per la cronaca, l'evento della scorsa domenica è stato vinto da Denny Hamlin, un pilota che vanta numerosi successi anche nelle competizioni "tradizionali". Ha vinto tre volte la Daytona 500.