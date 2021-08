Un fotografo spia immortala una Lamborghini Huracan STO ma il tester alza il dito medio

Le auto più sportive attirano sguardi, è normale, specialmente quando si mostrano per la prima volta attorno alle fabbriche o nascondono qualche nuovo dettaglio in sviluppo. Proprio come questa Lamborghini Huracan STO, una vettura già vista ma su cui la casa bolognese sta testando altre soluzioni. Il tester però non sembra apprezzare i fotografi...

Il video che vedete è stato registrato dallo youtuber Varryx, un ragazzo che si dedica alle vetture esotiche italiane - ha immortalato anche la futura hypercar Ferrari pochi giorni fa - che molto spesso vengono immortalate in versioni prototipo o in via di sviluppo. Di recente abbiamo visto una Lamborghini Huracan STO dotata di strane antenne, ma a quanto pare in quel di Sant’Agata Bolognese ci sono ancora cose da testare e valutare a bordo di questa sportiva.

Nel video che vedete infatti si vede la Huracan più pepata avvolta da dei teli di colore bianco che nascondono elementi della carrozzeria, ma quel che balza all’occhio è la reazione del tester quando si accorge di essere nell’obiettivo dell’appassionato youtuber.

Infatti terminato il giro di prova, prima di rientrare in fabbrica il guidatore della “Lambo” ha alzato il dito medio allo “spione”, esponendolo per qualche secondo, proprio per essere sicuro che arrivasse il messaggio.

Lo youtuber non è rimasto certo ferito dall’accaduto, ma chiaramente non è stato un bel gesto, infatti in un post di Instagram ha affermato che il gesto è stato piuttosto puerile e ha aggiunto: “Ho incontrato molti collaudatori negli ultimi anni, da Ferrari, Lamborghini, persino Pagani, e la maggior parte di loro era felice di vedere le foto e i video di loro alla guida di auto così belle. Con alcuni di loro sono anche diventato amico perché sai, è bello condividere la passione! Ma no, questo ragazzo doveva essere scortese senza alcun motivo”.

Il ragazzo ha quindi provveduto ad inviare tutto quanto al customer care di Lamborghini, e chissà se la casa del toro prenderà dei provvedimenti verso il suo tester “indisciplinato”.