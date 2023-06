Fotografato un Tesla Cybertruck con cofano aperto: ha un baule anteriore enorme

Del Tesla Cybertruck ideato da Elon Musk e soci si parla ormai dalla fine del 2019, il brand californiano però non è ancora riuscito a commercializzare la sua creatura. Tuttavia alla partenza della produzione di serie manca davvero poco e sono sempre di più i prototipi filmati e fotografati in giro per il mondo. Eccone uno col frunk aperto...

Se in inglese si usa la parola "trunk" per indicare il tradizionale bagagliaio posteriore, con Tesla ha iniziato a prendere piede anche l'espressione "frunk", ovvero baule frontale. Grazie alle nuove tecnologie elettriche i motori sono molto più compatti di quelli termici e diverse case riescono a offrire un baule anche all'anteriore. Tutte le Tesla ne hanno uno, anche il Cybertruck, che grazie alle sue dimensioni fuori scala sembra avere un frunk davvero enorme.

Di questo dettaglio conosciamo molto poco, sino ad oggi nessuno era mai riuscito a vedere un Cybertruck con frunk aperto. Un utente del Cybertruck Owners Club però, MarkusNZL, ha realizzato un interessante filmato in Nuova Zelanda, dove il Tesla Cybertruck è volato per effettuare i suoi ultimi test invernali - visto che in Alaska si sono alzate troppo le temperature.

Ebbene dalle immagini si può vedere come il cofano del pick-up elettrico sia una sorta di "pezzo unico" che integra anche i LED frontali, dunque una volta aperto lo spazio a disposizione è davvero parecchio. I litri disponibili sarebbero superiori anche a quelli dell'imponente Ford F-150 Lightning visto dal vivo, i cui blocchi dei fari sono installati in maniera tradizionale e sono dunque più ingombranti. Aspettiamo di conoscere maggiori dettagli ufficiali sul frunk del Cybertruck: quanti litri di spazio potrebbe avere secondo voi?