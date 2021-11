Fotografato il nuovo Suzuki S-Cross 2022 a pochi giorni dalla presentazione

Oramai sappiamo per certo che Suzuki ha intenzione di lanciare un nuovo S-Cross. Abbiamo avuto diversi indizi la scorsa settimana, ora però il nuovo modello è stato fotografato a pochi giorni dalla presentazione ufficiale.

Suzuki non presenterà al mondo il suo nuovo S-Cross prima del prossimo 25 novembre, qualcuno però su Instagram ha già mostrato la vettura in tutto il suo aggiornato splendore. Parliamo dell'account Suzuki Garage, che da qualche parte in Europa ha già beccato il nuovo SUV Crossover giapponese.

Nelle immagini teaser viste qualche giorno fa (per saperne di più: Suzuki anticipa il nuovo S-Cross 2022) si intravedevano soltanto i fari frontali aggiornati, oggi invece possiamo ammirare un design completamente riveduto e corretto, meno spigoloso e più affusolato rispetto al passato. Sul retro abbiamo poi un bumper in plastica (almeno sul modello fotografato) che ci fa capire come la vettura sia stata creata con uno spirito avventuroso.

A livello di motori, il nuovo Suzuki S-Cross dovrebbe montare un motore turbo 1.4 Boosterjet con tecnologia Mild Hybrid a 48 V, capace di erogare 95 kW e 129 CV con 235 Nm di coppia. Nonostante il DNA da SUV familiare, nuovo S-Cross offrirà il sistema Suzuki AllGrip Select 4WD e tutti i nuovi ADAS della Guida Autonoma di Livello 2 - al pari del resto della gamma europea. Anzi a tal proposito vi abbiamo già raccontato come funziona la Guida Autonoma di Livello 2 della nuova Suzuki SWIFT 2020. Non ci resta che aspettare il 25 novembre per nuovi e ufficiali dettagli.