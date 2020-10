Fotografato un muletto della Ferrari Purosangue, il SUV/Crossover di Maranello

Negli ultimi anni il segmento dei SUV/Crossover ha fatto registrare numeri imponenti, in tutto il mondo. Un settore che sembra non conoscere alcuna crisi, motivo per cui anche Ferrari - famosa ovviamente per le sue vetture super sportive - si è piegata per aumentare i volumi di vendita. Ora la Ferrari Purosangue si mostra in forma di prototipo.

Quella che vedete non è probabilmente la versione definitiva dell’auto ma soltanto un muletto di test, di sicuro però chi ha sempre chiamato la vettura “SUV“ nei mesi passati dovrebbe ricredersi. Come tradizione Ferrari, anche la Purosangue sembra essere una vettura dal profilo basso e attenta all’aerodinamica, anche se chiaramente a livello di “muscolatora” siamo ben lontani dalle supercar di Maranello che ben conosciamo.

Il cavallino rampante potrebbe dunque aver creato uno dei crossover più arrabbiati in circolazione, anche se attorno al motore utilizzato c’è ancora parecchio mistero. Le indiscrezioni non escludono nulla, si va da un V12 pieno (anche se le sue quotazioni sono onestamente molto basse) a più realistici V8 turbo oppure V6 Hybrid. Molto probabilmente la trazione sarà integrale e non avremo certo compromessi in quanto a potenza. Non resta che aspettare nuovi dettagli ufficiali, nel frattempo che ne dite di questo muletto?

Siamo certi che la nuova Purosangue (che arriverà senza ritardi dovuti al Covid, almeno si spera) sarà un avversario ostico per la recente Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio...