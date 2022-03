Fotografata la nuova Volkswagen ID. Aero B, la nuova berlina elettrica di Wolfsburg

Volkswagen è stata una delle prime marche europee a puntare tutto (o quasi) sull'elettrico, lanciando la futuristica ID.3. In seguito abbiamo visto ID.4 e in questo 2022 il nuovo van ID. Buzz. In cantiere però c'è ancora una berlina elettrica avvistata ora dai fotografi spia di InsideEVs.

Il modello è conosciuto come ID. Aero B ed è programmato per l'arrivo sul mercato nel 2023. Molto probabilmente il nome cambierà, tanti però sono pronti a scommettere che la vettura si chiamerà ID. Aero, con Volkswagen che riprenderebbe lo stile visto su Buzz mettendo per un po' da parte la numerazione.

Anche se il lancio commerciale è previsto il prossimo anno, è molto probabile che la presentazione alla stampa avvenga nel 2022, del resto l'auto è già stata avvistata in strada senza livree camouflage e fotografata. Le immagini pubblicate da InsideEVs USA, che di sicuro provengono da un Paese nordico, mostrano chiaramente l'utilizzo di cerchi aerodinamici, una griglia dall'aspetto molto classico e un posteriore che lascia non pochi dubbi.

Che Volkswagen stia depistando la stampa con un retro non definitivo? È ancora presto per dirlo, di sicuro al momento sembra la ID. più classica fra tutte, vi piacerebbe una berlina elettrica di questo tipo, capace di omaggiare a modo suo la mitica Jetta (l'ultima Jetta è arrivata nel 2020 in versione GLI)?