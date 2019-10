Fotografata una Tesla Model Y in un colore rosso inedito

Se il Tesla Pickup è una creatura leggendaria, anche se nel mese di novembre sapremo finalmente tutto quanto, della Tesla Model Y conosciamo sicuramente molti più dettagli - il colore che vi mostriamo oggi però è alquanto inedito.

Solitamente, nelle sue line-up, Tesla offre un colore rosso molto particolare ed elegante, il celebre Rosso Micalizzato divenuto famoso per il suo prezzo oltre che per la sua bellezza. Parliamo infatti della colorazione più costosa fra quelle disponibili, proposta in Italia a 2.100 euro extra. Presto però, assieme alla Model Y, potrebbe arrivare un nuovo colore: sembra infatti che il crossover di Elon Musk possa guadagnare un nuovo rosso sportivo "opaco", come dimostrato da alcune foto apparse su Twitter.

Nella foto viene ritratta una Model Y certamente sotto forma di prototipo, del resto la vettura non è ancora in vendita ma impegnata in intense fasi di test. Questa colorazione dunque potrebbe essere non ufficiale, magari solo una variante di prova che non arriverà mai sui listini mondiali, a qualcuno però un colore simile potrebbe piacere ed Elon Musk potrebbe decidere di aggiungerlo alle opzioni - soprattutto se qualcuno lo convince su Twitter

Ovviamente le foto sono state scattate attorno a Fremont, proprio dove si trova l'impianto Tesla principale e da dove stanno uscendo le prime Model Y di prova. Se volete sapere tutto sul crossover americano vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.