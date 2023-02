Fotografata la nuova Tesla Model 3 2024: è un prototipo del progetto Highland

Tesla sta lavorando a una nuova Model 3. Se fino a qualche mese fa si trattava solo di un rumor, ora è praticamente certo e qualcuno ha anche fotografato il prototipo di una nuova Model 3 2024.

Tesla chiama internamente questo progetto “Highland” e serve per distinguere la nuova Model 3 2024 che arriverà sul mercato nella seconda metà di quest’anno. Per la berlina di Elon Musk, che ora in Italia costa 12.500 euro in meno rispetto a fine 2022, si tratta di un importante aggiornamento - anche se molte novità saranno “nascoste” agli occhi.

Ci riferiamo alla tecnologia che permette a Tesla di stampare in un unico blocco buona parte del telaio, la medesima già vista con Model Y, il crossover elettrico infatti si assembla in maniera più semplice della berlina e si dimostra anche più solido all’atto pratico.

Perché questa nuova Model 3 venga prodotta bisogna aspettare che le linee della Model Y siano alla loro massima capacità, perché ovviamente la produzione della berlina subirà un rallentamento iniziale. Ora che gli ordini della Model Y stanno iniziando a superare quelli della Model 3, per Tesla potrebbe aprirsi un’ottima finestra per aggiornare la produzione al modello 2024.

Tornando al prototipo, la nuova Tesla Model 3 2024 dovrebbe avere qualche piccolo nuovo dettaglio anche sul fronte estetico, a causa dei teli è però difficile capire oggi cosa effettivamente hanno modificato gli uomini di Elon Musk. Quasi certamente a bordo della nuova Model 3 dovremmo ritrovare anche l’Hardware 4 di cui si è iniziato a parlare a causa del Cybertruck. Si tratta di una completa suite di sensori e processori in grado di elaborare più informazioni rispetto all’attuale Hardware 3 (a proposito: l’Hardware 4 non si potrà installare sulle Tesla con Hardware 3), non vediamo l’ora di testare una di queste Tesla di nuova generazione…