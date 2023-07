Fotografata in strada la prima auto elettrica Suzuki

Nel mese di gennaio di quest'anno, Suzuki ha entusiasmato il pubblico presentando in anteprima il concept eVX durante l'Auto Expo 2023 a Delhi. Ora la versione pre-serie inizia a farsi vedere in strada.

Il primo veicolo elettrico della casa automobilistica giapponese si è mostrato in alcuni scatti ottenuti dai fotografi di Motor1.com durante le fasi di test nelle calde strade del sud Europa. Questi prototipi risultano attentamente camuffati (di solito si usano degli speciali rivestimenti per nascondere i tratti della carrozzeria eludendo la profondità delle linee), Suzuki ha applicato uno spesso strato di nastro adesivo nero per coprire completamente la carrozzeria del crossover elettrico. Nonostante ciò, si può notare come il SUV mantenga fedelmente le caratteristiche del concept eVX, tra cui la particolare assenza di maniglie delle porte posteriori e il piccolo spoiler sul retro.

I gruppi ottici sembrano seguire una forma più convenzionale rispetto alle distintive luci a forma di X presenti nel concept, mentre altri elementi come il cruscotto sembrano richiamarne il design. La sezione posteriore del veicolo invece nasconde con cura le luci posteriori, dove probabilmente si cela una striscia LED in un un’unica linea, proprio come nel concept.

Suzuki mantiene ancora il riserbo riguardo le specifiche tecniche dell'eVX. La concept car mostrata a Delhi vantava una batteria da 60 kWh, che garantiva un'autonomia stimata fino a 342 miglia (circa 550 km) con una singola carica. Tuttavia segnaliamo che questo valore era basato sugli standard MIDC indiani, notoriamente più generosi rispetto agli omologhi standard EPA e WLTP. Risulta inoltre che Suzuki abbia stretto una partnership con l'azienda canadese Inmotive, collaborando allo sviluppo di una trasmissione a due velocità per veicoli elettrici, che potrebbe trovare applicazione nella produzione dell'eVX.