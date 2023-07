Fotografata la nuova Renault 5 elettrica: prototipo vicino al modello di serie

Il 2024 sarà un anno particolarmente interessante per gli amanti della mobilità elettrica. Fra i modelli più attesi c’è sicuramente la nuova Renault 5 riveduta e corretta, il ritorno a zero emissioni di una grandissima icona francese - ora fotografata da Motor1.com per la prima volta con una carrozzeria vicina a quella di serie.

Della nuova Renault 5 elettrica abbiamo per ora visto, in via ufficiale, solo render e concept (ecco il remake della Renault 5); sappiamo però che dalle versioni di concetto alla variante di serie possono cambiare molte cose e oggi abbiamo un assaggio di quella che potrebbe essere la Renault 5 elettrica di produzione. Purtroppo il prototipo fotografato ha una carrozzeria totalmente camouflage, è dunque difficile scorgere dettagli definitivi, dobbiamo però riconoscere che il design non si discosta poi troppo dal concept.

Possiamo poi notare degli specchietti retrovisori più grandi e un’antenna a pinna di squalo sul tetto. Fra le novità notiamo anche una grande presa d’aria anteriore (totalmente assente nel concept) dove Renault ha anche installato un radar per la guida autonoma. Le quattro portiere disponibili sembrano avere un’apertura tradizionale, sulle orme della classica Zoe, le maniglie posteriori sono camuffate nel montante C.

Sul retro il bumper dà quasi l’effetto che la vettura abbia degli scarichi, in realtà quelle aperture potrebbero nascondere dei riflettori di colore rosso. Rispetto al concept poi la versione di serie avrà anche un tergicristalli posteriore. Certo bisogna tenere bene a mente che la Renault 5 non sarà una vettura totalmente nuova, ingegnerizzata da zero: come spesso accade nell’industria, si tende a condividere tecnologie, pianali ed elementi fra più modelli per ottimizzare i costi, quest’auto infatti sarà un mix di Clio e Captur, del resto la piattaforma utilizzata è la CMF-B. Così facendo Renault riuscirà a tagliare del 30% i costi di una Zoe, inoltre avremo una batteria formata da quattro moduli grandi anziché i dodici piccoli sempre della Zoe, andando così a risparmiare 15 kg. Non vediamo l’ora che Renault mostri la vettura nella sua forma finale.



Ricordiamo che Renault ha trasformato in elettrica anche la R5 originale grazie a un kit retromod.