Fotografata la plancia della nuova Porsche Macan elettrica: addio cockpit analogico

Porsche è uno dei pochi marchi automotive a offrire ancora quadri strumenti analogici su alcuni dei suoi modelli, presto però il salto al digitale verrà fatto anche a Stoccarda. Dopo aver visto come dovrebbe essere la plancia della nuova Cayenne, ecco una foto spia della plancia della nuova Macan.

Macan effettivamente poteva apparire un po' più "vintage" rispetto al resto della gamma, con lancette analogiche capaci di destreggiarsi fra informazioni digitali. Nel futuro di Macan invece sembra esserci un particolare cruscotto con display curvo privo di cornici, mentre Cayenne su questo fronte continuerà a offrire una soluzione "a incasso".

Dalla plancia di nuova Macan spariscono un po' di controlli fisici, che passano così a diventare digitali presso lo schermo centrale, oppure soft-touch. Altra novità potrebbe riguardare un terzo schermo opzionale da installare di fronte al posto passeggero, come già visto su Taycan e nuova Cayenne. Ciliegina sulla torta, la foto spia ci regala un dettaglio molto importante: sappiamo che nuova Macan sarà anche 100% elettrica e la vettura fotografata gode proprio di questa nuova alimentazione.

La Macan in questione ha l'82% della carica ma solo 234 km di autonomia; speriamo si tratti solo di un prototipo e che i tester abbiano avuto il piede pesante, sarebbe un peccato non raggiungere i 400 km con un crossover di questa fattura ma staremo a vedere... l'uscita della vettura del resto è prevista nel 2026, c'è tempo per migliorare le cose. Le foto sono state pubblicate da Motor1.com.