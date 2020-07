Fotografata una misteriosa Volvo P1800: in arrivo una EV speciale per i 60 anni?

Quello realizzato dai fotografi di Motor1.com ha il sapore di un vero scoop d'altri tempi: è stata fotografata una misteriosa Volvo P1800, modello vintage in livrea camouflage. Che sia in arrivo una variante elettrica per celebrare i 60 anni della vettura?

Le immagini sono davvero particolari e accattivanti, mostrano un veicolo dalle linee d'altri tempi ma costruito - ovviamente - con le ultime tecnologie a disposizione. Il coinvolgimento di Volvo non è provato al 100% ma il design dell'auto è alquanto inequivocabile; che la casa svedese stia lavorando a una one-off vintage totalmente elettrica?

Il prototipo beccato dai fotografi è registrato come una P1800 di colore rosso legata al nome di Mattias Evensson, attuale capo del reparto motori di Cyan Racing, partner nel motorsport di Geely, società cinese che possiede anche Volvo e Polestar, quest'ultimo marchio 100% elettrico (che vuole sfidare la Tesla Model 3 con la Polestar 2). La connessione a Volvo dunque viene automatica, inoltre l'auto risulta essere appartenuta a Jonas Christian Dahl, manager che possedeva Polestar prima che venisse assorbita da Volvo e attuale CEO di Cyan Racing.

Che dire dunque, vedere una P1800 completamente elettrica per il 60esimo compleanno del modello sarebbe un regalo per tutti gli appassionati, o almeno i meno estremisti che vedono di buon occhio la nuova tecnologia a zero emissioni...