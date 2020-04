Fotografata a Maranello la nuova Ferrari 488 ibrida camouflage?

Per andare incontro ai nuovi trend del mercato e alle leggi in materia di emissioni di CO2, anche Ferrari ha iniziato a spingere pesantemente sulle auto ibride. Attualmente in lavorazione potremmo avere ad esempio la nuova Ferrari 488 ibrida, un cui prototipo è stato fotografato attorno a Maranello da Walter Vayr (Gabetz Spy Unit).

Oltre all'esperimento LaFerrari, la prima ibrida della scuderia da 963 CV costruita in appena 499 esemplari, sappiamo che anche la SF90 Stradale presentata lo scorso anno ha una natura ibrida, con motore V8 affiancato a ben tre propulsori elettrici. Ora anche la 488 (da quello che si vede nelle immagini, poi potrebbe essere un modello diverso) si appresta a diventare Hybrid e non si tratta della copia spudorata della Pista, bensì la natura tecnica dovrebbe essere simile proprio a quella della SF90 Stradale.

Essendo ancora un prototipo di test, la 488 fotografata vicino gli stabilimenti Ferrari presenta dei cavi di colore blu che partono dal motore e arrivano fino in cabina di pilotaggio, dove evidentemente ci saranno dispositivi di rilevamento, inoltre sulla plancia figura un pulsante di colore rosso da premere magari nel caso in cui qualcosa vada clamorosamente storto in fase di test. Sul cofano troviamo anche un inequivocabile sticker con il simbolo dell'alta tensione, il che conferma la presenza di uno o più motori elettrici sotto il corpo camouflage. Cosa pensate di questi scatti?