Le foto ufficiali della Sony Vision S, l'auto elettrica presentata al CES 2020

Appena qualche ora fa Sony ha sorpreso tutti presentando ufficialmente, totalmente a sorpresa, una nuova auto elettrica: la Sony Vision S. Ora possiamo mostrarvi le foto ufficiali rilasciate dal marchio nipponico.

Per avere un quadro generale mancano ancora diversi dettagli, sappiamo però che la grande S ha sviluppato la piattaforma in collaborazione con Magna, mentre diversi elementi interni sono marchiati BlackBerry e Bosch. Parliamo di una vettura che promette grandi prestazioni, guida autonoma e infotainment di prima qualità - del resto parliamo di Sony, il settore dell'intrattenimento è parte integrante del suo DNA.

Doppio motore da 268 CV e 200 kW, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in 4,8 secondi. 240 km/h la velocità massima dichiarata, con un abitacolo pieno di schermi (anche per i passeggeri posteriori), telecamere al posto degli specchietti retrovisori, audio premium a 360 gradi. Un'auto che potrebbe davvero conquistare la curiosità di molti, anche se a oggi non conosciamo ancora un suo ipotetico prezzo di listino in Europa.

Ancora troppo presto, il progetto è ancora sotto forma di concept, parliamo però di un modello per nulla "esagerato", che potrebbe vedere la produzione seriale senza grosse modifiche. Mentre attendiamo nuovi dettagli ufficiali, godiamoci le foto rilasciate proprio da Sony nella galleria in basso dopo la presentazione al CES 2020.