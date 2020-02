Prima foto teaser del nuovo crossover compatto Toyota che vedremo a Ginevra

Il prossimo Salone di Ginevra di marzo sarà molto per importante per Toyota, che ha intenzione di presentare al mondo il suo nuovo ed estremamente interessante crossover compatto.

All'azienda giapponese non importa quanto sia trafficato il segmento dei B-SUV in Europa, con anche Alfa Romeo che sta lavorando per lanciare un modello, la nuova vettura "unirà la grande esperienza in auto compatte con tutto il patrimonio invidiabile dei SUV". Detta così, effettivamente il modello potrebbe far gola a molti per affrontare il traffico cittadino, inoltre a tal proposito sappiamo anche che vedremo una variante All-Wheel Drive e un'altra ibrida.

Del nuovo B-SUV conosciamo ancora pochissimo, Toyota però ha lanciato una foto teaser ufficiale che mostra il retro dell'auto e le sue fasce LED al posteriore. Come mostrano poi i bozzetti, dobbiamo aspettarci una vettura dal tetto piatto ma ampio, più comodo della C-HR, con molto spazio lasciato per il carico dei bagagli.

Certo non aspettiamoci un crossover Yaris, avremo qualcosa di molto diverso, nonostante le due vetture condividano la piattaforma TNGA-B e il motore a benzina 1.5 con ausilio elettrico. Sapremo tutto in maniera definitiva il prossimo 3 marzo al Salone di Ginevra, dove Toyota porterà anche la seconda generazione di Mirai a idrogeno, il RAV4 Plug-in Hybrid e la Yaris GR.