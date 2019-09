Le foto spia del nuovo Ford Bronco 'Baby' e quello che sappiamo sul SUV

Come è noto da un bel po', Ford sta progettando una versione compatta del suo popolarissimo Ford Bronco. Probabilmente si chiamerà Explorer, altri invece suggeriscono come possibile il nome Bronco Sport. Sta di fatto che la testata Motor1 è riuscita ad immortalare una versione camuffata del Bronco compatto in fase di collaudo.

Ovviamente le curve del veicolo sono pressoché impossibili da delineare con precisione. Il corpo dell'auto è stato coperto da diversi pannelli metallici, che ne rendono la forma inverosimilmente squadrata. Abbiamo una conferma delle dimensioni contenute, che richiamano la stessa categoria della Jeep Renegade, ma questo non era certo un mistero. Il bersaglio del nuovo fuoristrada compatto di Ford si conosceva già.

Dalle foto riusciamo ad intravedere anche gli interni, che ovviamente sono in larga parte occupati da tutte le diavolerie necessarie per il collaudo, tra cavi a vista e il PC necessario per tenere traccia delle performance del veicolo. Il volante però è ben in vista.

In generale, scrive Motor1, ci aspettiamo di trovare all'interno dell'abitacolo uno stile e dei componenti estremamente simili a quelli del Ford Escape.

Non resta che aspettare per nuove informazioni, il Ford Bronco "Baby" è atteso per la prima metà del 2020. Non manca molto, questione di mesi. Trovate le foto spia, un'esclusiva Motor1, nel link in fonte.

In apertura, la primissima foto leak di un render completo del baby Bronco.