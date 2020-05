Foto spia della nuova Fiat Tipo 2021 mostrano frontale e plancia

Archiviata, diciamo così, la nuova 500e elettrica, in casa Fiat c'è fermento per il restyling della nuova Tipo, in arrivo nel 2021. Sulla vettura sappiamo ancora pochissimo, sul web però sono spuntate le primissime immagini rubate.

Le foto che trovate in questo articolo sono state pubblicate dalla pagina Facebook Piedi Pesanti e una di queste mostra chiaramente il frontale della Nuova Fiat Tipo 2021, "rubato" in uno stabilimento in Turchia, dove appunto la nuova Tipo verrà assemblata. Nonostante l'immagine, sono ancora pochi gli elementi che emergono dal design della vettura, vediamo però chiaramente come Fiat abbia installato il suo nuovo logo (che probabilmente vi ricorderà quello della Fiat Centoventi mostrato al Salone di Ginevra 2019), abbia disegnato nuovi gruppi ottici insieme a una griglia rinnovata.

Piedi Pesanti ha pubblicato anche una fotografia degli interni, dei quali però vediamo solo l'ampio schermo centrale (che un po' riprende quello della Nuova Fiat 500e) con le prese d'aria e alcuni pulsanti funzione. Il quadro strumenti non è mostrato ma possiamo intuire che sarà del tutto digitale, visti i tempi (o almeno lo speriamo fortemente). In ogni caso le immagini mostrano un salto in avanti della vettura best seller di Fiat, sicuramente uno dei modelli più attesi dei prossimi anni.