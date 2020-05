Foto spia mostrano design e plancia della Mercedes-Benz Classe S 2021

La Nuova Mercedes-Benz Classe S 2021 è probabilmente una delle auto più attese del prossimo anno, anche se a oggi di ufficiale abbiamo molto poco. Nelle ultime settimane abbiamo visto foto spia di dubbia qualità, oggi però siamo in grado di mostrarvi dell'ottimo materiale.

Le nuove immagini sono state pubblicate su Twitter da Ray Chen e mostrano per la prima volta la Classe S 2021 senza livree camouflage e coperture interne, possiamo così ammirare la plancia dell'abitacolo interamente ridisegnata dal brand tedesco. Dimenticate i due iconici schermi MBUX messi uno accanto all'altro (come sulla Mercedes CLA ad esempio), Mercedes ha deciso di lasciarne uno per il quadro strumenti, di cambiare forma e spostare l'altro più in basso, in una posizione che forse è meno leggibile rispetto al passato ma che di certo si incastra bene nelle nuove linee.

Scompaiono anche le prese d'aria circolari, che diventano più sottili ed eleganti, insomma Mercedes ha sacrificato un po' di sportività e aggressività per creare una plancia di lusso, da vettura di alta fascia qual è la Classe S. Possiamo dare un'occhiata anche ai sedili e a quello che sarà uno degli allestimenti, con una trama a rombi e un braccio centrale di ottima fattura. Esternamente possiamo notare i nuovi gruppi ottici e la griglia, più larga ma meno spessa del modello attuale. Vi piace questo restyling fatto da Mercedes?