Le foto spia della nuova Ford Fiesta 2022: l'utilitaria americana diventa ibrida

Finalmente sul web sono arrivate nuove immagini spia di un restyling molto atteso: quello relativo alla nuova Ford Fiesta 2022, vettura che l’ovale blu vuole far diventare ancora più versatile.

Le immagini che arrivano dal Centro Prove Ford in Belgio mostrano chiaramente quella che sarà la nuova Fiesta EcoBoost Hybrid, dotata di un sistema Mild Hybrid a 48V molto simile a quello visto sulla nuova Puma EcoBoost Hybrid 2021. Questo però sarà solo il primo scalino del grande piano “Fiesta 2022” di Ford: il produttore americano infatti renderà molto probabilmente la sua piccola utilitaria anche Plug-in Hybrid e 100% Elettrica, del resto è così che saranno tutti i nuovi veicoli Ford a partire dal 2026. Poi dal 2030 l’intera gamma sarà 100% elettrica.

Tornando alla nuova Fiesta EcoBoost Hybrid a 48V, il design non sembra rivoluzionato rispetto al passato, anche se ovviamente non stiamo ancora parlando della versione definitiva. Ford ha creato un nuovo paraurti e ridisegnato i gruppi ottici, le più grandi attese però riguardano l’abitacolo, con una nuova plancia e un sistema di infotainment rinnovato - magari con l’arrivo del nuovo Ford Sync 4 anche sulla piccola Fiesta, sinora utilizzato solo su Mustang Mach-E.



Speriamo inoltre di vedere anche con questa generazione una variante ST, l’attuale Fiesta ST è una delle migliori sportive di piccole dimensioni in circolazione.