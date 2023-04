Foto spia della nuova Fiat 600: il collaudatore non la prende bene e mostra il dito medio

I colleghi del magazine tedesco “Auto Motor Und Sport”, hanno catturato la nuova Fiat 600 con delle foto spia, ma il fotografo è stato “ripreso” in malo modo dal collaudatore dell'inedita versione della vettura torinese.

La “vittima” di quanto accaduto è stato Stefan Baldauf, quello che la testata tedesca definisce un vero e proprio “cacciatore di Erlkonig”, dove con questo termine si intendono i muletti o prototipi, appunto versioni non ancora finite delle auto in sviluppo.

Il buon Stefan è riuscito a catturare da vicino la versione camuffata della nuova Fiat 600, uno dei prossimi modelli di punta dell'azienda torinese, ma qualcosa è andato storto. L'erede della Fiat 500X era stata avvistata già una settimana fa completamente camuffata, ed è tornata d'attualità proprio in queste ore.

Come potete notare chiaramente nell'immagine che vedete qui sopra, il collaudatore non ha preso bene lo scatto rubato, e di rimando ha replicato mostrando il dito medio, mandando quindi a "quel paese" il fotografo.

Ovviamente non è la prima volta che qualcosa di simile accade, visto che le case automobilistiche e i collaudatori tendono a tenere il più possibile all'oscuro le proprie future produzioni, lontane da occhi indiscreti.

Fra i più noti cacciatori di prototipi vi è ad esempio Varryx, spesso e volentieri appostato fuori da Maranello o dalla Lamborghini in quel di Sant'Agata Bolognese. Non sono rari i casi in cui allo stesso fotografo i collaudatori replicano con gesti di stizza, come a dire “ancora tu?!”, ma ovviamente fa parte del gioco.

Tornando alla nostra Fiat 600, la vettura rappresenta un nuovo importante step verso l'elettrificazione da parte di Fiat e di Stellantis, dopo l'arrivo della 500-e. Al momento non si hanno ancora dettagli ufficiali, ma vedendo le forme è molto probabile che il nuovo modello possa essere un piccolo SUV, sulla falsa riga ad esempio della 500 XL o della L.

La vettura andrà a concorrere con la Jeep Avenger con cui tra l'altro condivide lo stabilimento e la piattaforma. La Fiat 600 del 2000 è stata una vettura molto popolare in Italia ma ha anche registrato uno dei peggiori crash test di sempre, comunque in compagnia di altre vetture, alcune anche di prestigio.