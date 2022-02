Foto spia catturano il nuovo Mercedes-AMG G63 4×4²: il Bronco Raptor già trema

A inizio febbraio 2022 Ford ha presentato ufficialmente il suo Bronco Raptor 2022, un fuoristrada pensato appositamente per il pubblico USA duro e crudo, presto però Mercedes-AMG risponderà con il nuovo G63 4×4² - appena beccato dai fotografi spia di Carscoops.

Il marchio tedesco, ora impegnato con il lancio ufficiale delle nuove Mercedes-AMG EQE 43 e 53, sta lavorando al suo nuovo e bestiale G63 4×4², già ribattezzato dalla stampa estera come "il Ford Bronco Raptor per il jet-set". Il perché di questa definizione non è difficile da capire: si tratterà di un fuoristrada luxury riservato a pochi, il cui prezzo dovrebbe superare tranquillamente i 230.000 euro.



Inoltre, dettaglio da non sottovalutare, il G63 4×4² sarà venduto tranquillamente anche in Europa, mentre il Bronco Raptor è un'esclusiva del mercato americano, da noi arriverà invece il Ranger Raptor 2022, siamo però su un altro pianeta rispetto al fuoristrada AMG.



Uscito fuori produzione nel 2017, il G63 sta dunque risorgendo dalle sue stesse ceneri con - si presume - un motore V8 Biturbo da 4.0 litri capace di erogare 430 kW/585 CV con 849 Nm di coppia. Un sistema capace di far accelerare il G63 da 0 a 96 km/h in appena 4,5 secondi, davvero impressionante vista la stazza del modello. Non sappiamo quando sarà presentato ufficialmente, le foto spia però parlano chiaro: c'è, esiste, e lo vedremo prima o poi in strada.