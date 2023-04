Foto spia nuova BMW Serie 1: restyling o nuovo modello a sorpresa?

La nuova piccola di casa BMW, la Serie 1, torna a mostrarsi quasi senza veli. Dopo il video della BMW Serie 1 con 4 scarichi, e le novità motoristiche che raccontano di una nuova BMW Serie 1 con più potenza, sono giunte inediti e interessanti foto spia.

Degli scatti che lasciano però un po' perplessi, visto che non è ben chiaro se facciano riferimento ad un restyling di metà vita della Serie 1, o ad un nuovo modello della stessa, che sarebbe decisamente a sorpresa.

Secondo i francesi di automobile-magazine, entrati in possesso di documenti ufficiali della casa bavarese, si tratterebbe di una versione completamente inedita dell'hatchback tedesca, nome in codice F70.

Se confermata sarebbe ovviamente di una strategia a sorpresa, visto che il modello attuale ha appena cinque anni di vita, presentato al Salone di Ginevra del 2018. Una mossa alquanto curiosa anche se va detto che la Serie 1 all'inizio ha faticato essendo stata lanciata in concomitanza con l'esplosione della pandemia di covid, per poi riprendersi in quanto a vendite.

Secondo quanto emerso la nuova Serie 1 dovrebbe presentare dei nuovi interni, a cominciare dallo schermo per l'infotainment che dovrebbe essere lo stesso di X1 e della futura X2, quindi quello di ultimissima generazione, con l'abbandono dei comandi al volante e del “touch”.

A livello motoristico ovviamente tutto tace, e al momento sembrerebbe essere totalmente esclusa una versione full electric della BMW Serie 1 anche perchè lo sviluppo della nuova piccola è iniziato da tempo e sarebbe forse un po' troppo in anticipo con la timeline.

In ogni caso nulla è da lasciare al caso anche perchè la prestigiosa azienda tedesca sta puntando con forza sull'elettrificazione, come dimostrato dai numerosi modelli messi in commercio negli ultimi tempi, e chissà che non sia proprio in programma una Serie 1 green che andrebbe a piazzarsi come la prima segmento B del marchio premium con tale propulsore, tenendo conto che l'Audi A3 e la Classe A non sono ancora full electric ne tanto meno Golf.

La risposta a tutti questi dilemmi dovrebbe arrivare in occasione del Motor Show di Monaco previsto per i primi giorni di settembre 2023.