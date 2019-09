Prima foto dei sedili extra della Tesla Model S a 7 posti: sono voltati al contrario

Tesla ha portato un'intera squadra al Nürburgring per battere il recente record ottenuto dalla Porsche Taycan, attuale rivale numero uno in ambito sportivo. La società californiana ha così portato in Germania le nuove Tesla Model S P100D+, che come confermato da Elon Musk hanno 7 posti. Dove troveremo i sedili extra?

La questione è stata inizialmente abbastanza ridicola, poiché molti pensavano di aver capito male. Come può una berlina omologata per trasportare cinque persone avere dello spazio aggiuntivo per due sedili extra? Tanto che molta gente ha chiesto a Elon Musk: "Perché 7 posti?", con il CEO che divertito rispondeva "Per trasportare 7 persone".

Ebbene il mistero sembra chiarito grazie a una foto in arrivo dal Nürburgring: la Tesla Model S conserverebbe il classico layout attuale con due sedili extra alloggiati praticamente nel bagagliaio, rivolti con le spalle verso gli altri passeggeri.

Una soluzione che, secondo Elon Musk, permette di avere più spazio per i passeggeri aggiuntivi, un qualcosa che ha provato di persona anni fa con una Model S a 7 posti trasportando la compagna e i suoi cinque figli in giro per gli Stati Uniti. Come scritto questa mattina, ricordiamo che la nuova Tesla Model S P100D+ con tre motori e sette posti entrerà in produzione a ottobre/novembre 2020.