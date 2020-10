Prima foto della nuova Fiat 500 Trepiuno con una porta aggiuntiva

Si chiama Fiat 500 Trepiuno ed è il nuovo modello di 500 pronto a debuttare in gamma. Una versione davvero particolare che andrà ad arricchire l’offerta della nuova 500e elettrica.

Fino a oggi si è trattato di un rumor quasi leggendario, tutti ne parlavano ma nessuno l’aveva ancora mai vista, ora però possiamo finalmente ammirare un’immagine della nuova Fiat 500 Trepiuno. Ma a cosa si riferisce questo “tre più uno”?

Beh la foto è inequivocabile: parliamo di una portiera aggiuntiva che sarà posizionata sul lato destro, che sarà utile a facilitare l’accesso/l’uscita dei passeggeri ai sedili posteriori. Bisogna notare come si tratti di una porta priva di maniglia, dunque non si potrà aprire in maniera autonoma, bisognerà spalancare anche la portiera principale.

Un’aggiunta che dunque non va a trasformare l’esperienza 500, ne modifica solo leggermente il peso ma lascia intatte le dimensioni classiche, Fiat inoltre assicura che la rigidità dell’auto resterà invariata, dunque nessuna rinuncia sul piano della sicurezza. Bisogna valutarlo come un “plus” tutto votato alla comodità dei passeggeri posteriori. Quando la vedremo nelle concessionarie? Ci vorrà sicuramente il 2021. La sua produzione è prevista negli impianti di Mirafiori.



Vi ricordiamo inoltre che la Fiat 500e è già disponibile nella variante speciale La Prima e nella versione seriale “Chiusa”.