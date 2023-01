Foto a Michael Schumacher dall'ospedale in cambio di 1 mln di euro: il retroscena choc

Un retroscena choc riguardante Michael Schumacher ha fatto il giro della stampa internazionale in queste ore, e fa riferimento ad alcune foto che sarebbero state scattate al Kaiser subito dopo l'incidente sulle nevi di Maribel.

Il pilota tedesco 7 volte campione del mondo è sempre nel cuore e nelle menti degli appassionati, a cominciare da quelli di Ferrari, che ha festeggiato il 54esimo compleanno di Schumacher con uno splendido post su Twitter. Proprio per questo qualsiasi notizia riguardante il tedesco attira sempre l'attenzione degli addetti ai lavori e dei milioni di fan dell'ex Formula 1. L'ultima ha davvero del raccapricciante e racconta di un “amico” della famiglia di Michael Schumacher che avrebbe scattato delle foto al pilota subito dopo l'incidente sugli sci al nosocomio di Grenoble. L'obiettivo era quello di vendere gli stessi scatti alla stampa, chiedendo in cambio un milione di euro.

A rendere il tutto pubblico è stata la procura di Offenburg, cittadina tedesca lungo il confine ovest con la Francia, che ha fatto sapere: "Una persona sconosciuta, presumibilmente all'epoca caro amico di Michael Schumacher avrebbe scattato di nascosto, durante una visita nella sua casa in Svizzera, alcune fotografie al sette volte campione del mondo disteso sul letto - mostrando così le reali condizioni di Schumacher dopo il trauma cranico che lo ha colpito - e una volta uscito dalla villa di Gland avrebbe provato ad offrirle a diverse testate giornalistiche, tedesche ed europee, chiedendo in cambio una cifra superiore al milione di euro".

Ovviamente nessuno avrebbe mai potuto acquistare e soprattutto pubblicare quelle foto rubate, che avrebbero rappresentato una gravissima violazione alla vita personale e alla privacy di Michael Schumacher e della sua famiglia, rischiando di andare incontro ad una causa legale senza precedenti. Di conseguenza l'uomo è rimasto con i suoi scatti orrendi oltre che ovviamente essere allontanato dagli Schumacher e incappato in conseguenze penali. L'evento risalirebbe al 2016 ma il “fotografo” è sempre rimasto anonimo.

L'amico di famiglia rappresenta un caso più unico che raro visto che la maggior parte delle persone fa il tifo per il Kaiser e prega per lui, nella flebile speranza che lo stesso possa tornare un giorno a mostrarsi in pubblico. Del resto stiamo parlando di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, non solo della Formula 1, e le sue gesta sulle piste mondiali, compresa quella storica rivalità fra Schumacher e Hakkinen, hanno scritto alcune delle pagine più belle di sempre del motorsport.