Prima foto della Mercedes EQA: da hatchback a crossover 5 porte

Tre anni fa Mercedes ha portato al Salone di Francoforte il concept della sua EQA, una hatchback tre porte completamente elettrica dalle grandi potenzialità. Oggi siamo in grado di vedere la prima foto teaser della Mercedes EQA, diverse cose però sono cambiate...

Sembra infatti che il marchio della stella abbia cambiato completamente rotta, oggi la EQA sembra un classico crossover cinque porte, basato sulla piattaforma della GLA. A livello di design, con questa prima immagine possiamo notare il disegno dei cerchi “aero” pensati per migliorare l’aerodinamica della vettura e ottimizzare l'autonomia, inoltre sembra che la “griglia” frontale riprenda il medesimo design visto sulla Mercedes EQC.

La vettura seriale dovrebbe fare il suo debutto già nel 2020, al momento però non conosciamo una data precisa. Prima della sua presentazione Mercedes sarà in ogni caso impegnata con l’elettrificazione della GLA, che potrà godere di un nuovo motore ibrido plug-in (magari lo stesso già visto su A250e e B250e con qualche miglioria). Secondo il manager di Daimler Ola Källenius, queste varianti PHEV di Mercedes con una piccola batteria a bordo offriranno circa 70 km di autonomia Full Electric, niente male visto che di solito il range di queste vetture va dai 25 ai 50 km. Contenti di vedere come il mercato stia offrendo sempre più autonomia elettrica sulle ibride plug-in, questo potrebbe spingere non poco le vendite di una motorizzazione che ancora non ha fatto pienamente breccia nel cuore degli appassionati.