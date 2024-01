Prima foto della Jeep Wagoneer S, 100% elettrica da 600 CV

Il 2023 è stato un anno ottimo per Jeep che, dati alla mano, ha guadagnato quasi il 23% rispetto alle vendite del 2022, per saperne di più trovate tutto qui: chi ha venduto più auto nel 2023 in Europa? Ora, nel 2024, il marchio si prepara a una nuova rivoluzione chiamata Jeep Wagoneer S.

La nuova Jeep Wagoneer S sarà offerta esclusivamente come BEV, ovvero sarà elettrica a batteria, un cambio di passo significativo per il brand che riguarderà il mondo intero. La vettura sarà inizialmente venduta negli USA a partire dall’autunno 2024, successivamente però arriverà anche nei mercati chiave del pianeta (e si spera che fra questi vi sia anche l’Italia).

Grazie alla tecnologia elettrica, Jeep promette una vettura muscolosa e prestante, capace di toccare i 600 CV di potenza complessiva. Nonostante le dimensioni, l’accelerazione 0-100 km/h è garantita in appena 3,5 secondi. Il design esterno è stato realizzato pensando all’aerodinamica, con una nuova griglia a sette feritoie illuminata a LED che vedete in anteprima nell’immagine ufficiale rilasciata da Stellantis.

In casa Jeep l’attuale tecnologia 4xe, ovvero Plug-in Hybrid, si sta quindi trasformando nella nuova 4x4 a zero emissioni, Ricordiamo che Stellantis sta perseguendo un piano strategico a lungo termine chiamato Dare Forward 2030, che mira a ridurre le emissioni nette di carbonio del gruppo a zero entro il 2030.



Se la nuova Wagooner S arriva, la Jeep Renegade andrà in pensione entro il 2026.