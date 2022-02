Foto della Ferrari Purosangue trapelano in rete: è questo il design del SUV di Maranello?

Qualche ora fa vi abbiamo mostrato l’ennesimo avvistamento della Ferrari Purosangue nastrato di blu, ma adesso sono apparse in rete delle foto “rubate” che, se autentiche, rivelerebbero il design definitivo del SUV di Maranello.

Dopo l’immagine rubata della monoposto Ferrari F1-75 un giorno prima della presentazione ufficiale del team per la stagione 2022, la stessa sorte è toccata al Purosangue, il primo SUV del cavallino rampante, che da quando è stato annunciato, tre anni fa, non riesce a togliersi di dosso gli sguardi indiscreti dei paparazzi automobilistici. L’abbiamo vista in tutte le salse durante le fasi di test, ma sempre camuffata a puntino.

Queste immagini invece la mostrano completamente nuda, così come Ferrari l’ha fatta, e mette in mostra un design molto simile a quanto ipotizzato dai nostri colleghi di Motor1. Il frontale adotta dei gruppi ottici molto simili alla Ferrari SF90, mentre la griglia non è tra i fanali come in altri modelli a motore anteriore della casa, ma è spostata nella parte inferiore del paraurti.

Come vediamo spesso sui SUV, i passaruota non sono in tinta carrozzeria, ma sfoggiano un arco che sembrerebbe in fibra di carbonio, mentre proseguendo sul posteriore notiamo dei gruppi ottici ispirati alla 296 GTB, mentre la parte inferiore del retrotreno è dominata dal generoso diffusore caratterizzato dalla presenza di un doppio scarico su ogni lato.

Si tratta comunque di immagini non ufficiali e per quanto ne sappiamo potrebbero essere state modificate, quindi bisogna prendere tutto con le pinze, ma ammesso che siano vere, cosa ne pensate di questo Ferrari Purosangue?