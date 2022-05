Le foto della nuova DeLorean Alpha5: verrà prodotta in Italia ed è clamorosa

Domani 31 maggio 2022 sarà una giornata importantissima per DeLorean, la società infatti lancerà un nuovo veicolo dopo il clamore suscitato negli ultimi 30 anni dalla DMC-12 (DeLorean presenta nuova auto il 31 maggio), vettura portata alla gloria dalla trilogia di Ritorno al Futuro dopo il flop commerciale. Certo la festa è stata in parte anticipata...

Sul web sono trapelate caratteristiche tecniche e fotografie della nuova vettura DeLorean, che a quanto pare sarà proprio un'elegante grand tourer 2+2 il cui aspetto è firmato Italdesign. Si tratta solo di un primo modello di un'intera line-up, prossimamente infatti vedremo anche una berlina elettrica, un SUV a idrogeno e una coupé V8. Ma torniamo alla grand tourer: si chiama DeLorean Alpha5 e ha poco da spartire con la storica DMC-12, si tratta di un taglio netto col passato - portiere ad ali di gabbiano a parte.



Lunga 4.995 mm, larga 2.044 mm e alta 1.370 mm, la nuova Alpha5 è una berlina dal look futuristico davvero accattivante, che promette un coefficiente aerodinamico da 0,23. Per chi avesse perso i rumor degli ultimi mesi, è una vettura completamente elettrica, con batteria da oltre 100 kWh (per dati ufficiali aspettiamo la presentazione di domani) e "diversi motori elettrici", dunque potremmo averne due, tre o addirittura quattro, uno per ogni ruota.



L'accelerazione 0-96 km/h sembra possibile in 2,99 secondi, mentre lo 0-88 miglia all'ora (chiaro riferimento a Ritorno al Futuro) è possibile in appena 4,35 secondi. 250 km/h la velocità massima, mentre l'autonomia stimata è di 483 km. L'auto farà la sua prima apparizione pubblica al Pebble Beach Concours d'Elegance del prossimo 18 agosto, prima che venga costruita - non è ancora chiaro dove - in Italia con la supervisione di Italdesign.



Aspettando il lancio ufficiale possiamo ripassare la breve storia della DeLorean DMC-12.