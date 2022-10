Foto apparse in rete svelano nuovi fanali e allestimento per Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Il debutto del restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio potrebbe essere più vicino del previsto dal momento che in rete sono apparse delle immagini che presentano alcune delle novità che caratterizzeranno i due modelli in questione e che sembrano pronte per essere allegate ad un comunicato stampo.

La prima novità che salta all’occhio è ormai nota, ovvero la presenza di nuovi gruppi ottici su Alfa Romeo Stelvio e probabilmente anche su Giulia (tempo fa è stata avvistata la nuova Alfa Romeo Giulia della Polizia con i nuovi fanali), con un design chiaramente ispirato a quelli introdotti con l’Alfa Romeo Tonale, il SUV compatto del brand da poco eletto come Auto Europa 2023.

Un’altra foto mostra invece modifiche nella parte bassa del paraurti della Giulia, che presenta piccole modifiche a livello di design e l’aggiunta di un sensore ADAS nella griglia destra. Inoltre, tempo fa Larry Dominique, Senior Vice President e capo di Alfa Romeo North America aveva suggerito l’arrivo di nuovi allestimenti, e in effetti sembra che le previsioni siano veritiere, dato che la terza immagine apparsa in rete mostra il badge che di un nuovo allestimento denominato “Competizione”.

Assieme alle immagini pubblicate sul forum Autopareri ci sono alcuni rumor che dicono che il restyling non interesserà soltanto l’estetica dei due modelli, ma anche gli interni, che potrebbero ricevere il sistema d’infotainment introdotto con la Tonale. Invece è difficile pensare ad un aggiornamento delle motorizzazioni dal momento che il restyling di Giulia e Stelvio allungherà la vita di questi modelli per arrivare al 2026, quando poi verranno sostituiti da nuovi modelli completamente elettrici.