Le forze dell'ordine americane che guidano auto Tesla

In America ha fatto discutere molto la decisione delle forze dell'ordine locali della contea di Allegheny, nei pressi di Pittsburgh. L'ufficio dello sceriffo sta pensando di rimpiazzare una buona parte del suo parco veicoli con auto Tesla.

In questi giorni i poliziotti stanno svolgendo degli approfonditi test drive a bordo di una Model 3. Lo sceriffo di Allegeny ha spiegato che l'obiettivo del suo dipartimento è quello di fare il suo ruolo nella lotta contro i cambiamenti climatici e, allo stesso tempo, ridurre le spese inutili.

Il dubbio era se le Tesla fossero realmente adatte ad un servizio di ordine pubblico. È stata la stessa Tesla a dare allo sceriffo di Allegheny una Model 3 in prova. Sono già tante le forze dell'ordine locali americane ad aver optato per veicoli Tesla. La polizia guida auto Tesla a Fremont, Bargersville, e in Indiana, giusto per fare tre nomi.

Ora anche Allegheny potrebbe fare questa scelta. L'accelerazione da 0 a 100 in 3,2 secondi, l'ampia autonomia, e i ridotti costi di manutenzione, sono le ragioni principali che hanno spinto l'ufficio dello sceriffo ad optare sulla Model Y. Il dipartimento di polizia ha stimato un risparmio di quasi 17.000$ spalmati su un periodo di cinque anni, grazie ai minori costi per manutenzione e carburante.

Il passaggio, nel caso, sarà graduale, non saranno rimpiazzati tutti e 65 i veicoli oggi in dotazione. In compenso, lo sceriffo sta valutando seriamente di dispiegare un po di "energeticamente efficienti" Model Y sulle strade della contea.