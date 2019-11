Il forte vento sposta un rimorchio sul cassone di un pickup: le foto

Mentre in Italia si dormiva beatamente, negli USA Elon Musk presentava il nuovo Tesla Cybertruck, vettura futuristica che probabilmente avrebbe resistito tranquillamente a ciò che stiamo per raccontare. Siamo in Nebraska e il forte vento ha fatto volare un rimorchio nel cassone di un pickup.

Certo non un pickup Tesla, visto che per avere i primi Cybertruck sulle strade bisognerà attendere il 2021, ma uno della concorrenza (e anche più spietata, a vedere i relativi proprietari). Parliamo infatti di un veicolo Ram, che sta facendo il giro del mondo grazie alle immagini diffuse su Facebook dalla Nebraska State Patrol.

Le foto ritraggono il rimorchio spostato di peso dal vento all'interno del cassone del veicolo; ciò che fa sorridere, anche perché fortunatamente non c'è stato nessun ferito o danno particolare, è il perfetto bilanciamento della scena, con il pickup rimasto perfettamente sulle sue quattro ruote nonostante l'ingente peso che si è ritrovato addosso.

Il fatto è avvenuto inoltre durante la fase di marcia, il conducente ha dovuto frenare per bilanciare il tutto e fermarsi "in sicurezza". Il rimorchio, considerato "leggero", ha comunque un peso di circa 580 chili, come dichiarato dall'azienda Royla Cargo che lo produce. Incredibile pensare, in ogni caso, che a spostare il rimorchio sul pickup sia stato il vento, meraviglie della natura...