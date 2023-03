Quanto va forte il Toyota Hilux da Dakar in una drag race? Carwow ha la risposta

Non è la prima volta che il team di carwow porta una vettura da Dakar su una lingua d’asfalto, e dopo la drag race tra Audi RS Q e-tron Dakar e la RS e-tron GT, questa volta Mat Watson ha scelto una Toyota GR Land Cruiser per sfidare la Toyota Hilux Dakar di sua maestà Nasser Al-Attiyah, cinque volte campione della competizione nel deserto.

Potrebbe sembrare un confronto impari, ma in realtà i due veicoli sono più simili del previsto, almeno nei freddi numeri della scheda tecnica, perché per il resto parliamo di una vettura stradale contro un pick-up progettato appositamente per correre una delle gare più toste del pianeta.

Entrambi i veicoli montano un motore V6 twin-turbo da 3.5 litri, con la Land Cruiser che può contare su 415 CV di potenza e 650 Nm di coppia, scaricati a terra sulle quattro ruote motrici tramite un cambio automatico a 10 rapporti (non perdetevi la sfida offroad tra Toyota Land Cruiser e nuova Range Rover). L’Hilux da corsa invece ha una potenza inferiore e limitata secondo il regolamento della Dakar, dunque parliamo di 361 CV e la stessa coppia di 650 Nm, ma è più leggera della sfidante, con un peso di 2.000 kg, contro i 2.630 kg della Land Cruiser.

Nella prova di accelerazione con partenza da fermo, l’Hilux è irresistibile e taglia il traguardo in netto vantaggio, ma poi la prova si fa più complessa, con Mat Watson a bordo di Land Cruiser su asfalto e Al-Attiyah con Hilux sullo sterrato: qui inizia lo spettacolo, dunque lasciamo a voi il piacere della scoperta. Buona visione.